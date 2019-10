Martedì 8 Ottobre 2019, 08:07

Revocato parzialmente il divieto di uso dell'acqua per scopi potabili a Campagna. Dopo una settimana di rubinetti forzatamente a secco per una contaminazione delle acque che scorrono nell'acquedotto comunale, il sindaco, Roberto Monaco, ha emesso una nuova ordinanza dopo i risultati delle analisi sulle acque. Ha consentito di utilizzare acque nelle aree di Camaldoli; Serradarce;Quadrivio Pezzarotonda; Calli; Ponte Barbieri; Santa Maria la Nova (escluso località Santa Lucia di Santa Maria la Nova); Galdo; Mattinelle; Ausella; Castrullo/San Paolo; Difesa Maddalena; Rufigliano; Stazione Persano; Loc. Visciglito. In pratica tornano ad essere servite le zone basse e le zone alte della città. Ancora a secco il centro storico, dove vi sono anche diverse scuole, incluso l'Istituto superiore Confalonieri che nei giorni scorsi ha fortemente protestato, attraverso gli studenti rappresentanti, per la mancanza di bottigliette di acqua che si era annunciato dovessero arrivare."Non appena noti i risultati relativi alle altre località, saranno emessi i conseguenti provvedimenti" dice intanto il primo cittadino. Ma sui ritardi nella emissione della ordinanza, "dopo quindici giorni di attesa", nelle info scarse di questi giorni ha fortemente protestato l'opposizione consiliare.