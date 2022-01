Incidente mortale a Campagna: anziano deceduto

Un anziano, 76enne, è deceduto la scorsa notte. Il pensionato ieri pomeriggio è stato investito da un'auto a Campagna, nel centro storico.

L'anziano è stato soccorso subito dopo l'incidente stradale ed è stato trasportato in ospedale ma nelle scorse ore è deceduto. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, ed hanno sequestrato l'auto che ha investito l'anziano. Il conducente del veicolo non avrebbe visto il pedone che era per strada e lo ha investito mentre stava effettuando una manovra.