Venerdì 12 Aprile 2019, 16:44 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2019 17:01

Un anno fa la visita del Principe di Monaco a Campagna, oggi si concorda un nuovo momento per il prossimo anno. L'operazione giugno 2020 ha avuto inizio qualche giorno fa, con il delegato del Comune di Campagna, Maurizio Ulino, storico dei Grimaldi, che a Peille in Francia ha incontrato Alberto II di Monaco durante una riunione della rete dei siti grimaldini di cui Campagna fa parte. Qui lo scambio ufficiale dei saluti istituzionali e l'avvio del protocollo per il nuovo incontro. «Il rapporto con i Grimaldi è sempre più stretto - dice il sindaco, Roberto Monaco - La presenza così marcata di beni di origine grimaldina ci rende orgogliosi e rappresenta per la nostra comunità un valore aggiunto importante». Il prossimo scambio sarà sia culturale che gastronomico. A Campagna prepareranno infatti un paniere di prodotti che rappresentano la città.