Giovedì 23 Agosto 2018, 12:44

Denunciate due persone per illecita gestione dei rifiuti. È quanto accaduto in località Rufigliano, nel comune di Campagna, dove i militari della Stazione Forestale di Colliano hanno scoperto un'attività abusiva di raccolta e deposito di rifiuti speciali.In particolare, all'interno di una distesa area agricola, è stato rinvenuto asfalto proveniente dalla fresatura dirivestimenti stradali. Al momento del controllo, i militari hanno trovato all'opera un escavatore cingolato che movimentava il cumulo di materiale fresato e un autocarro sul quale i rifiuti venivano caricati. Dagli accertamenti effettuati è emerso che i rifiuti sono d'incerta provenienza e non classificati e che l'area non può essere destinata a sito di gestione di rifiuti. Pertanto, i militari hanno sequestrato l'intero cantiere, il cumulo di rifiuti per un volume di circa 500 metri cubi, l'escavatore e l'autocarro utilizzati per la movimentazione rifiuti, deferendo all'autorità giudiziaria il titolare dell'azienda agricola e l'autista dell'escavatore per illecita gestione di rifiuti.