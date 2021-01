Due tamponi negativi consecutivi danno la certezza che il covid è superato. Per il sindaco di Campagna, Roberto Monaco, finisce un incubo durato un paio di settimane e può tornare a guidare la propria comunità dal municipio. Il primo cittadino si era contagiato dopo che era risultato positivo anche un suo assessore, Raffaele Naimoli, le cui condizioni sono state difficili, ma ora sta meglio.

APPROFONDIMENTI IL CASO Migranti, al porto di Salernoscoperti 26 clandestini nei container IL CASO Colloquio con il detenuto, gli trovanodue micro cellulari: indagato... IL ROGO Brucia l’ex pastificio Crudele:«Fuoco per scacciare i...

Sono invece ore di apprensione a Buccino dove è risultato positivo il capo dell'opposizione, Francesco Fernicola, biologo, titolare di un laboratorio di analisi a San Gregorio Magno. Se non ci sono preoccupazioni per dipendenti e per gli altri amministratori del Comune, ce ne sono per la catena di contatti abbastanza estesa di Fernicola. In queste ore la si sta ricostruendo e saranno fatti i tamponi per capire se emergono nuovi positivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA