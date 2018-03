E De Luca fa mea culpa con i suoi: «Sono apparso troppo renziano»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 23 Marzo 2018, 10:01 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 10:01

Basta renzismo, basta essere in prima fila per gli interessi del Pd. E cambiare radicalmente la comunicazione: la svolta di Vincenzo De Luca passa attraverso il riconoscimento, cosa assai rara per lui, degli errori commessi proprio nel rapportarsi con la gente, i mass media, i social media. Nessun buonismo, sia chiaro. Il presidente della Campania non si smuove di un millimetro dalla contrapposizione frontale sia con i 5 Stelle che con Luigi de Magistris. Però c'è la comprensione che con l'ultima campagna elettorale è passato uno tsunami: «Quando un'onda arriva così forte - ha detto il governatore - non c'è niente da fare, se non subire e aspettare che passi».Di fatto è cominciata la campagna elettorale per le regionali del 2020, per Vincenzo De Luca. La tornata elettorale alle politiche indica lo strapotere in Campania dei 5 Stelle che però, come dimostrano le comunali a Napoli di due anni fa, alle amministrative non riescono a esprimere la stessa forza. C'è il ritorno del centrodestra con la possibilità di esprimere tra due anni un candidato forte. E si delinea abbastanza chiaramente la volontà del sindaco di Napoli di cercare l'avventura per conquistare la Regione. Panorama complicatissimo, ma tuttavia così frastagliato che, per chi come De Luca e il Pd in questo momento sono tutt'altro che forti, concede dei vantaggi soprattutto in un turno unico come quello delle elezioni regionali.