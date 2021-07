De Luca e Catara, obiettivo estate: mare balneabile su tutta la fascia costiera

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a Cetara, Salerno, parlando a margine dell'inaugurazione della condotta sottomarina che collega i reflui al depuratore di Salerno ha espresso il suo obiettivo. «Uno degli obiettivi strategici che abbiamo come regione Campania è quello di avere il mare pulito balneabile su tutta la fascia costiera, dal Volturno, al litorale Domitio, dalle costiere, al Cilento». Per il governatore il mare balneabile rappresenta «la precondizione per il rilancio turistico. Oggi la seconda precondizione è avere il territorio sicuro dal punto di vista sanitario, ma anche qui abbiamo fatto un miracolo mettendo in sicurezza in anticipo le costiere e le isole». Ha evidenziato De Luca «Adesso da questo punto vista dobbiamo essere responsabili e prudenti, ma per quelle che erano le premesse possiamo dire che abbiamo fatto un miracolo anche per quanto riguarda la stagione turistica».

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Green pass, De Luca e la manifestazione flop: «La ragione vince... L'EPIDEMIA Covid e ritorno a scuola in Campania: lavori in corso, già... IL LAVORO Lavoro, la Cisl chiama il governo: si apra ora una questione Campania





«Aspettavamo da decenni la realizzazione di questa condotta un'opera impegnativa, una condotta interrata di quasi 5 km di lunghezza, ma questo ci consente di completare la depurazione su tutta la costiera amalfitana. Possiamo considerarlo un obiettivo storico raggiunto per avere il mare balneabile sulla costiera», ha spiegato il presidente De Luca.