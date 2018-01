Giovedì 4 Gennaio 2018, 12:56 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 12:56

"Il caso dell’Associazione Apicoltori di Salerno, unica del settore a rispondere al Bando regionale per il finanziamento di attività già realizzate, fa sorridere”. Così la Consigliera regionale campana di Forza Italia Maria Grazia Di Scala rinviando Decreto Dirigenziale n. 1 del 02.01.2018 della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con la quale si assegnano 26mila euro a valere sul bando per il finanziamento di attività realizzate da Associazioni di apicoltori della Campania emanato a settembre 2017.“Strano a dirsi ma nella Campania di De Luca anche le api, se sono di Salerno, se la passano bene!”, conclude l’esponente di Forza Italia.