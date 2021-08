Rischia di partorire lungo la strada per il mare: scortata dai carabinieri

Una giovane coppia di Montesano sulla Marcellina ha scritto una lettera ai carabinieri della stazione di Torre Orsaia e al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri per un'operazione che nel pomeriggio dello scorso 7 Agosto ha avuto come protagonisti il luogotenente Umberto Felice e l'appuntato scelto Francesco Armentano.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Vacanze, misure anti-Covid violate: blitz dei Nas in villaggi,... IL BLITZ Arrestato a Napoli mafioso nigeriano della «Black Axe»

«I nostri veri angeli indossano una divisa e sono in strada per noi», scrivono i due genitori. Questo perché i militari mentre erano la "Bussentina", nei pressi dello svincolo di Torre Orsaia, hanno notato arrivare un'automobile con a bordo due persone a velocità sostenuta. Dopo l'alt dei carabinieri si è scoperto il motivo di quella fretta: la donna, sul lato passeggero, all'ottavo mese di gravidanza accusava dei fortissimi dolori e il marito la stava accompagnando in ospedale a Sapri. I due carabinieri hanno quindi scortato l'auto fino al nosocomio. Per questo motivo la lettera.

«In quel momento non ci siamo complimentati con i nostri soccorritori - si legge nella lettera scritta dalla coppia - non abbiamo ringraziato non per presunzione o altro ma semplicemente perché essendo una coppia giovane e presto neo genitori il nostro unico pensiero era rivolto al benessere del bimbo". Ma a distanza di appena una settimana i due genitori ci hanno tenuto a ricordare e sottolineare in maniera formale l’importante gesto compiuto dai due carabinieri. “Vi ringraziamo di vero cuore perché non tutti sono disposti a porgere una mano in situazioni di emergenza. Il vostro gesto ci ha riempito il cuore di gioia e soprattutto di fiducia. Grazie ancora per l'aiuto».