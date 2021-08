Esce per comprare le sigarette, arrestato per evasione dai domiciliari

SAN MARZANO SUL SARNO. E' stato arrestato perchè sorpreso in strada in violazione della misura adegli arresti domiciliari un residente del luogo, 40enne, noto alle forze dell'ordine.

Ai carabinieri ha spiegato di voler comprare le sigarette, i quali gli avevano chiesto il perchè del suo allontanamento. L'uomo era sottoposto però ad un'ordinanza del mese scorso emessa dall'ufficio del tribunale di Salerno. In particolare, nel corso dell'accertamento con rituale controllo presso la sua abitazione, i carabinieri non lo avevano trovato.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Entra in casa di una 70enne e rubail portafoglio: arrestato19enne... IL CASO Lo stalker informatico della infuencerfinisce agli arresti...

Le successive ricerche avevano dato esito positivo di sera, poco prima delle 23, quando l'uomo veniva intercettato in strada e arrestato in flagranza di reato. Stava rientrando a casa, a piedi. Probabilmente, secondo i militari, la ragione legata all'acquisto di sigarette era solo una scusa. Dato che l'indagato non aveva con se alcun pacchetto. Privo di giustificazioni, dunque, l'uomo è stato arrestato e dopo le procedure di rito, è comparso dinanzi al giudice del tribunale monocratico di Nocera Inferiore per il processo per direttissima e la convalida dell'arresto.