Campania baciata dalla fortuna: vincite da 100mila euro a Capaccio-Paestum

Doppietta al Lotto in Campania. Come riporta «Agipronews», a Capaccio Paestum sono state centrate due vincite: una da 52.500 euro e una da 47.500 euro. Un totale di 100mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 78 milioni da inizio anno.

La fortuna ha baciato anche Pomigliano d'Arco. Come riporta sempre «Agipronews», nel concorso del 10eLotto il comune del napoletano fa registrare un 9 da 50mila euro. L'ultimo 10eLotto ha distribuito premi per 26,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 238 milioni dall'inizio dell'anno.