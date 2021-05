«No» al vaccino: 46mila salernitani over quaranta mai sulla piattaforma

Sono circa 46mila i salernitani aventi diritto che non si sono registrati sulla piattaforma regionale per vaccinarsi. È quanto emerge dagli ultimi numeri diffusi dall'Asl, dai quali viene fuori che sono intorno ai 36mila i residenti in città che si sono immunizzati, sul totale di circa 82mila che fanno parte della fascia d'età over40. Sono giunte a destinazione, intanto, le 35mila dosi di Pfizer attese. La prossima settimana è in programma...

