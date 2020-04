Ha tento la fuga in avanti sulla consegna a domicilio ma è stato bloccato dal Prefetto di Salerno. Il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato ha dovuto revocare l’ ordinanza con la quale consentiva dal 25 aprile prossimo la consegna a casa di cibo e pizza. Il Prefetto ha chiarito che è in contrasto con il provvedimento regionale che fissa la riattivazione del servizio a partire dal 27 aprile. “ Nel rispetto del ruolo istituzionale mi appresto a revocare in autotutela la mia ordinanza, ma nel contesto chiedo al Presidente De Luca – afferma Fortunato – di anticipare al 25 per consentire ai ristoratori di beneficiare di due giorni festivi che gli consentirebbero di dare un po di respiro alle casse, ormai vuote” . Dietro alla pizza a domicilio c’è una questione politica : le elezioni regionali. Per il momento il mach tra il Governatore e il sindaco Fortunato, da tempo in corsa per un posto in regione per Fdi, finisce 1-0. © RIPRODUZIONE RISERVATA