Campeggio nel centro storico: ad Atena Lucana si potrà

Realizzare un campeggio diffuso nel centro storico di Atena si può. O meglio si potrà.

È il progetto che entra nel vivo con un avviso pubblico e che punta sulla residenza attiva in paese.

Realizzare un campeggio diffuso, all’interno del centro storico di Atena Lucana, attraverso l’utilizzo delle piazzette abbandonate e delle aiuole come piazzole per le tende.

Si tratta si “Residenza di censimento”, per ricercare un gruppo di lavoro in grado di sviluppare il progetto di campeggio diffuso e attivare un processo di cura e valorizzazione del borgo antico. L’idea è quella di poter coinvolgere i proprietari delle case a condividere temporaneamente alcuni servizi essenziali, per il campeggio: mettere a disposizione terrazzi e giardini, concedere l’uso del bagno, della corrente elettrica, dell’acqua o la preparazione della colazione.