Venerdì 24 Agosto 2018, 12:54

Un camper si è ribaltato lungo un viadotto sull'A2 del Mediterraneo al chilometro 116 in direzione nord. Per fortuna non ci sono feriti ma si è formata una lunga fila, di almeno dieci chilometri, di auto ha praticamente bloccato la circolazione stradale. Il camper è distrutto. Il conducente del mezzo è di Catanzaro e sta bene. Il tutto probabilmente è accaduto a causa del vento. Sul posto gli agenti della polizia stradale.