Con uno striscione affisso lungo il muro di cinta della villa comunale, i tifosi dell'Us Angri hanno espresso perplessità in merito alla decisione dell'amministrazione Ferraioli di approvare la proposta della Polisportiva United. "Amministrazione è gestore - hanno scritto sullo striscione subito fatto rimuovere - quale futuro per la nostra società?".

Nell'area esterna la società, che si è aggiudicata la gestione dello stadio Novi per diciotto anni, si punta a realizzare in corrispondenza delle torri faro due campi di calcio, un parcheggio e una zona ristoro. Un progetto, che ferma il piano di riqualificazione dello stadio - cominciato con il rifacimento del manto erboso nel 2016 - e ostacola la possibilità per la squadra di ambire a gareggiare in una categoria superiore. Una scelta sulla quale anche i consiglieri di opposizione, che fanno capo al gruppo Pasquale Mauri Sindaco, hanno preannunciato voto contrario in consiglio comunale.



