Montecorice ospiterà i campionati regionali delle Polisportive Giovanili Salesiane

Le Polisportive Giovanili Salesiane (PGS) organizzano per il terzo anno consecutivo le Pgssiadi Campania nel Cilento, evento multidisciplinare ed inclusivo che si terrà a Montecorice dal 14 al 16 giugno. Il Comitato Regionale Campania, in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Montecorice, accoglierà giovani da tutta la regione per competere in varie discipline sportive, tra cui calcio, pallacanestro, tennis, beach volley e padel. Particolare attenzione sarà data allo sport inclusivo, con la partecipazione di giovani diversamente abili o provenienti da famiglie disagiate.

Il campo sportivo “Luigi Piccirilli” e il lungomare di Agnone Cilento saranno i principali luoghi dell'evento. La cerimonia di apertura avrà luogo venerdì 14 giugno alle 18, mentre una serata musicale si terrà sabato 15 giugno alle 21.30. Le premiazioni e la chiusura dell'evento si svolgeranno domenica 16 giugno alle 12.

Umberto Vona, presidente del Comitato Regionale PGS, spiega: «Il nostro scopo è sviluppare le dimensioni educative, culturali e sociali dell’attività sportiva, ispirato alla visione cristiana e al sistema preventivo di Don Bosco. La bellezza del Cilento rende questo territorio ideale per tali iniziative, e abbiamo trovato grande sensibilità nell'Amministrazione comunale di Montecorice»».

Il sindaco di Montecorice, Flavio Meola, conclude: «Siamo estremamente felici e onorati di ospitare questo evento.

Lo sport è un potente strumento di formazione personale, capace di insegnare valori fondamentali come rispetto e disciplina. Eventi come questo valorizzano il nostro territorio e promuovono la bellezza e le risorse naturali del Cilento».