Eboli, De Luca inaugura il nuovo reparto di radiodagnostica del Campolongo Hospital

È stato inaugurato presso il Campolongo Hospital di Marina di Eboli il nuovo reparto di Radiodiagnostica, un ulteriore ed importante tassello che si aggiunge ai precedenti investimenti della struttura volti ad incrementare l’impegno nei confronti di un’innovazione costante.

L’evento ha visto la partecipazione, insieme alla direzione generale e sanitaria, del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha colto l’occasione per ringraziare la struttura del prezioso contributo ricevuto durante la dura battaglia del Covid-19 e fatto il punto sulla situazione sanitaria regionale.

Presenti anche il sndaco di Eboli Mario Conte e il presidente Aiop Campania Sergio Crispino. «Per il rispetto delle normative ambientali dell’epoca sin dal 2002 abbiamo ottenuto il certificato di ambiente e qualità, abbiamo proseguito in seguito con la nostra linea verde - afferma Gianfranco Camisa, direttore generale del Campolongo Hospital -, Il Campolongo Hospital è dotato sin dall’inizio della propria attività di un depuratore delle acque reflue che ci consente di subirrigare i nostri spazi verdi con acque depurate. Nell’ultimo periodo abbiamo effettuato ulteriori importanti investimenti sulla linea verde: conversione dell’alimentazione delle caldaie da gasolio a Gpl ovviamente meno inquinante e da fine marzo entreranno in funzione i pannelli fotovoltaici che produrranno energia pulita riducendo del 50% circa la necessità di energia elettrica da fonti fossili. Siamo in attesa delle autorizzazioni per ampliare la rete di pannelli fotovoltaici così da coprire il totale dell’energia necessaria. La nostra è una struttura che è sempre stata attenta alle esigenze del territorio», conclude.

Il nuovo reparto, equipaggiato con macchinari di imaging di ultimissima generazione, sarà in grado di offrire ai pazienti una qualità di diagnosi e di cura sempre più elevata e precisa e allo stesso tempo capace di minimizzare l’esposizione alle radiazioni.