Mercoledì 31 Luglio 2019, 17:47

Salerno sul tetto del mondo con Vincenzo Dolce, oro mondiale conquistato a Gwangju con il Settebello allenato da Sandro Campagna, e con Eduardo Campopiano e Mario Del Basso, vincitori delle Universiadi 2019 alla piscina Scandone contro gli Stati Uniti. Gli azzurri sono stati premiati dal sindaco Vincenzo Napoli e dall’assessore allo sport Angelo Caramanno a Palazzo di Città, sede dell'amministrazione comunale.«Felicissimo di essere ricevuto dal primo cittadino Vincenzo Napoli, orgoglio incredibile», commenta l’ex giocatore di Posillipo e Canottieri, pilastro della Sport Management. «Abbiamo raccontato le nostre emozioni per i successi ottenuti con la calottina del Settebello. Mancava soltanto Mario Del Basso, già in vacanza. Ci è stata consegnata una targa al valore sportivo e il sindaco Napoli si è complimentato con noi, formulando un grosso in bocca al lupo per la stagione prossima», racconta il mancino «garanzia per il futuro dello sport italiano».