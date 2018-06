Sabato 9 Giugno 2018, 01:18 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 01:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avviati i lavori di manutenzione lungo la strada esterna al campus di Fisciano, in prossimità del varco Nord (Strada Provinciale SP24), che interesseranno il tratto comprendente gli svincoli autostradali del Raccordo SA-AV fino alla nuova rotatoria in corrispondenza del Bus terminal. L’intervento, coordinato dall’Ufficio Tecnico di Ateneo e programmato in sinergia con la Provincia di Salerno, il Comune di Fisciano e la Fondazione universitaria, riguarderà il rifacimento del manto di asfalto stradale e la manutenzione straordinaria dei marciapiedi, soggetti a notevoli deformazioni per effetto della crescita delle radici superficiali degli alberi presenti.I lavori saranno completati, inoltre, con la sistemazione a verde delle aree perimetrali e la rimozione del guardrail ammalorato che attualmente delimita il marciapiede parallelo alla bretella di accesso al campus di Fisciano dal Raccordo SA-AV. «Negli ultimi due anni siamo intervenuti per migliorare l’accesso dal varco Sud del campus per i veicoli provenienti da Salerno - dichiara il rettore Aurelio Tommasetti. Oggi stiamo riqualificando interamente, d'intesa con le istituzioni, accesso dal varco Nord del campus, nella convinzione che la sicurezza rappresenti un obiettivo da perseguire con determinazione e programmazione».Il programma dei lavori, che rientra nell’ambito di Costruendo UNISA, ha come principale obiettivo quello di riqualificare e ammodernare le vie di accesso al campus, potenziando i livelli di sicurezza generale dei pedoni e dei veicoli transitanti, nonché migliorando le condizioni di vivibilità degli spazi per i cittadini e per il territorio che ospita l’Università.