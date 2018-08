Domenica 19 Agosto 2018, 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOCERA INFERIORE - Il Consorzio di Bonifica integrale del Sarno finisce sotto accusa per l'abbandono dei torrenti e dei canali di irrigazione. Ad alzare la voce sono stati gli abitanti della zona rurale Starza di Nocera Inferiore attraversata dal torrente Solofrana. E la protesta si è allargata a macchia d'olio. I residenti mostrano le bollette del Consorzio, fino a 200 euro l'anno. «In cambio di cosa se il corso d'acqua è invaso da rifiuti?», si chiedono.Sul greto del fiume ci sono prenumatici, bottiglie di plastica, rifiuti, addirittura elettromodestici e suppellettili. Mentre enormi cannetti non consentono il regolare deflusso dell'acqua e potrebbe essere dei pericolosi tappi in caso di piena. Dal Consorzio, però, fanno sapere che la competenza è del Genio Civile. Ed è alla Regione Campania, dunque, che si rivolge l'appello dei cittadini di una zona spesso martoriata dagli allagamenti.