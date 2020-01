Canaline pericolanti in galleria. È stato necessario chiudere per qualche ora il tratto della Cilentana tra Vallo e Ceraso per consentire ai tecnici dell'Anas di effettuare i n lavatori di messa in sicurezza. Il traffico veicolare sia in direzione nord che sud è stato deviato su strade alternative. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento ,Neto di Vallo della Lucania e i carabinieri della localecompagnia. Il provvedimento di chiusura è stato necessario dopo la segnalazione di canaline pericolanti all'ingresso della galleria Le Vigne situata subito dopo l'uscita di Vallo in direzione Ceraso. Le canaline di scolo dell’acqua in alcuni punti, presentavano cedimenti.



I disagi sono rientrati solo dopo la riapertura della strada con la messa in sicurezza della galleria. Un intervento urgente eseguito con tempestività. Intanto proseguono do lavori In particolare è stata disposta la chiusura tra Capaccio e e Agropoli dove restano chiusi gli svincoli in entrata e in uscita di Capaccio Paestum, Agropoli Nord e Agropoli Sud. © RIPRODUZIONE RISERVATA