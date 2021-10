Quindici piante di canapa indiana in casa, assolto: era per uso personale

SARNO. E' stato assolto dal tribunale di Nocera Inferiore perchè il fatto non sussiste un 50enne originario di Sarno, accusato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

L'uomo rispondeva della detenzione in un terreno di 15 piante di canapa indiana scoperte nel corso di una perquisizione. La sentenza avrebbe escluso, così come richiesto dalla difesa ma servirà attendere le motivazioni, che quella sostanza stupefacente fosse destinata alla vendita. La coltivazione fu scoperta nel giugno 2016, al termine di un lavoro di accertamento svolto dagli uomini del commissariato di Sarno. Gli agenti raccolsero informazioni sulla presenza di un'arma presso l'abitazione dell'imputato, sconosciuto alle forze dell'ordine. Nell'effettuare un controllo, nella perteinenza della casa, in un terreno coperto da teli per creare una struttura simile ad una serra, c'erano quindici piante di canapa indiana, cresciute fino a raggiungere l'altezza di un metro.

L'uomo fu denunciato a piede libero per coltivazione e detenzione illecita di stupefacenti. La serra, così come appariva dalla ricostruzione, era stata individuata nel cortile dell'abitazione. Difeso dal legale Francesco Paolo Laudisio, l'imputato ha ottenuto sentenza di assoluzione al termine del dibattimento. La difesa aveva sostenuto l'uso eprsonale della sostanza coltivata, che non aveva fini di rivendita o commerciali sul mercato della droga.