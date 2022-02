Cancelli e fioriere come dissuasori per la sosta nel centro storico

I furbetti della sosta agevolata ricorrono a qualsiasi stratagemma. Dal cancello abusivo alle fioriere. E non manca chi fa uso di falsi passi carrabili con tanto di cartello e segnaletica senza estremi di autorizzazione. Accade anche questo nel centro storico passato al setaccio negli ultimi mesi nell’ambito dell’offensiva anti sosta selvaggia. L’obiettivo è tutelare l’immagine del quartiere e chi è in possesso di un regolare permesso di transito. Nel corso dei numerosi blitz da parte degli agenti della Polizia municipale, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, nel centro storico è stata notata la presenza di fioriere o dissuasori fatti in casa che servono agli abitanti per parcheggiare più facilmente. Stalli fai da te che servono ai soliti furbetti di turno.

IL CASO

Ma quanto scoperto negli ultimi giorni ha dell’inverosimile. A Largo dei Barbuti gli agenti della Municipale sono intervenuti su segnalazione di qualche passante per la presenza di un cancello abusivo che delimitava un’area pubblica. Una struttura sorta in una zona simbolo della città vecchia che ha insospettito gli agenti giunti sul posto per i controlli anti sosta selvaggia. Al termine degli accertamenti è emerso che il cancello era completamente privo di autorizzazione. Immediata è scattata la rimozione con gli operai e tecnici del Comune giunti sul posto. Gli agenti della polizia municipale non sono riusciti a risalire ancora al responsabile dell’opera abusiva che serviva molto probabilmente ad assicurare una sosta agevolata per veicoli. Il comando di via Dei Carrari ha provveduto a sporgere denuncia contro ignoti. Sono stati ascoltati anche alcuni residenti, molti dei quali sorpresi per la presenza del cancello. Ma è solo l’ultima deriva della furbizia o dell’inciviltà a cui la polizia municipale sta dando battaglia. In alcuni punti del centro storico vengono utilizzate fioriere davanti a passi carrabili non autorizzati, ma anche sedie come dissuasori.

IL FENOMENO

Le attenzioni della polizia municipale si focalizzano anche sul fenomeno del permessi per passi carrabili non autorizzati o scaduti. Controlli a tappeto sono scattati per accertare eventuali irregolarità. Già tre anni fa furono scovati 12 furbetti che usufruivano di falsi passi carrabili esibendo una segnaletica non autorizzata. Tutti stratagemmi che servono a facilitare la ricerca del posto auto in una zona della città dove si registrano episodi sempre più frequenti di parcheggio selvaggio. Rimozioni forzate e multe a raffica. In circa due mesi sono più di 650 gli automobilisti sanzionati per sosta vietata nel centro storico. Attenzione al cuore della movida, ma anche tra i vicoli della città vecchia. Residenti costretti a chiamare i vigili per rientrare a casa e impossibilitati a farlo per la presenza di auto e moto dinanzi ai portoni. Auto anche davanti zone di interesse storico e artistico e parcheggiate in modo da ostruire il transito di veicoli del 118. Mano pesante proprio per i parcheggi «incivili» che impediscono il transito di messi di soccorso: dall’1 gennaio ad oggi – si evince da un report dell’Ufficio contravvenzioni del comando di via Dei Carrari – sono 250 i punti di patente decurtati ai salernitani per aver parcheggiato in modo selvaggio nel centro storico. E scattano anche le rimozioni forzate. I carroattrezzi sono interventi per rimuovere 52 veicoli nel centro storico. «I controlli sono incessanti e capillari – dichiara Battipaglia, comandante della polizia municipale – registriamo un aumento di casi e i residenti ci chiedono di intervenire. Chiediamo ai cittadini di rispettare i divieti». La nuova frontiera del malcostume è rappresentato anche dalla presenza di cancelli, fioriere, sedie e falsi passi carrabili che servono a garantire una sosta agevolata nel centro storico. I blitz vanno avanti senza pausa. Ogni settimana sono assicurati dal comando dei vigili almeno tre blitz con l’uso di carroattrezzi.