SAN MARZANO SUL SARNO. Candeggina sul bucato di tre donne, insieme ad un'altra serie di azioni di natura persecutoria, hanno spinto la procura di Nocera a chiedere il rinvio a giudizio per un 42enne, con l'accusa di stalking condominiale. L'indagato avrebbe reso la vita impossibile alle tre, che abitavano qualche piano al di sotto del suo, attraverso l'esecuzione di continui e fastidiosi dispetti. Tra questi, alzare al massimo i decibel della musica o macchiare il bucato steso sulle corde con la candeggina, che versava di proposito dall'alto. Al termine delle indagini, l'organo inquirente ha chiesto per l'uomo il rinvio a giudizio. Nelle carte, una lunga storia di persecuzioni, partite a giugno del 2017. L'uomo avrebbe inveito in particolare contro la madre delle due ragazze, minacciandola di morte: "Ti devo tagliare la testa a te e a tutta la tua famiglia", avrebbe detto alla vittima impaurita. Secondo le accuse, ogni qualvolta incrociava una delle donne o faceva di tutto per incontrarle, le guardava con fare minaccioso. Specie nella zona dei box auto del condominio, dove una volta il 42enne impugnò una mazza di ferro per incutere maggiore timore. Le tre erano oramai finite costrette in casa e timorose di uscire, per paura di trovarsi di fronte lo stalker. Secondo le denunce sporte ai carabinieri, l'indagato effettuava anche dei pedinamenti al di sotto del palazzo, guardando verso la finestra di mamma e figlie con fare minaccioso. Al punto da generare nelle vittime un notevole stato di ansia e paura, stravolgendo le abitudini quotidiane delle tre. Alle prime denunce ne sono poi state integrate altre, con l'escussione di diversi testimoni informati sui fatti, impegnati a fornire nuovi elementi, che hanno spinto ora la procura a chiedere il processo. © RIPRODUZIONE RISERVATA