Martedì 1 Gennaio 2019, 11:08

CAVA DE' TIRRENI. Controllo per reprimere l'uso di botti illegali o di fattura artigianale pericolosa. Due i sequestri operati nei giorni scorsi, dalle forze dell'ordine, a Cava de' Tirreni. Ad operare è stata la squadra Anticrimine del commissariato. In un noto circolo ricreativo ubicato nel centro cittadino metelliano, erano ben nascosti all'interno di un calcio balilla, un centinaio di candelotti esplodenti di fattura rudimentale. Il titolare del circolo, un 64enne cavese già noto alle forze di polizia, è stato denunciato all'autorità giudiziara per detenzione di materiale esplodente. Analogamente, nell'abitazione di un giovane cavese, sono stati rinvenuti altri manufatti esplodenti di rudimentale fattura. Il giovane, che annovera diversi precedenti penali, anche in questo caso è stato denunciato per il reato di detenzione di materiale esplodente. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro su disposizione all'autorità Giudiziaria in attesa dell'eventuale distruzione.In una seconda operazione, gli agenti del commissariato hanno arrestato una donna all'interno di un supermercato. Aveva provato a rubare quattro bottiglie di champagne, anche di marca rinomata, sperando di farla franca. L'operazione è stata condotta dagli agenti della sezione Violanti del commissariato metelliano. La donna, una 50enne di origini pugliesi e con precedenti specifici, si era finta una normale cliente, occultando all'interno della propria borsa quattro bottiglie di champagne. Dopo aver acquistato alcuni prodotti di modesto valore, la donna aveva pagato alla cassa l'importo della merce, tentando però di nascondere le bottiglie dal controllo anti taccheggio. E' stata scoperta dal personale del market e bloccata, fino all'arrivo della polizia, che l'ha arrestata. Comparirà dinanzi al giudice, nelle prossime ore, per celebrare il rito per direttissimo.