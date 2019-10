Sfiorata la tragedia questa sera a Pontecagnano dove un bimbo di 8 anni è stato azzannato da un rottweiler mentre era in strada con i familiari. Il bimbo è stato morso ai genitali e agli arti inferiori: il cane gli ha strappato i tessuti ferendolo gravemente.

Il minorenne è stato soccorso dal personale del Vopi che lo hanno trasportato all'ospedale di Salerno dove è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di chirurgia pediatrica per sottoporlo ad un delicato intervento.

