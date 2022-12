Cane da caccia cade nel dirupo: salvato dall'elicottero dei vigili del fuoco

Questa mattina un cane da caccia era caduto in un dirupo impervio nel comune di Caggiano, zona dell'alto Tanagro. Il comando vigili del fuoco Salerno ha immediatamente inviato la squadra del distaccamento Sala Consilina guidato dal capo reparto Eugenio Siena. All'arrivo sul posto i vigili del fuoco hanno constatato che un cane da caccia era caduto in un dirupo e non riusciva a risalire per la conformazione morfologica del territorio davvero complessa da affrontare.

Per effettuare il recupero è stato indispensabile impiegare un elicottero del reparto volo di Pontecagnano. Gli eli-soccorritori sono stati verricellati dall’elicottero ed hanno recuperato il cane che poi è stato affidato al proprietario.