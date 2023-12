Ha tentato di salvare il suo cane, che era caduto in un pozzo, ed ha perso la vita insieme al suo fedele amico a quattro zampe. La tragedia si è consumata, ieri pomeriggio, a Roccadaspide, in località Massano. La vittima è Mario Coviello, di 63 anni, originario del posto, che ha perso la vita nel tentativo di recuperare l’animale, caduto in un pozzo profondo circa 8 metri con all’interno almeno 3 metri d’acqua. A dare l’allarme, preoccupati perché non rientrava a casa, sono stati i familiari. Poco dopo l’amara scoperta.

Per il 63enne ed il suo cane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti idell’ambulanza delladi piazza Santini, i vigili del fuoco di, agli ordini del capo-distaccamento, insieme ai carabinieri della stazione di Roccadaspide, coordinati dalla Compagnia di Agropoli, diretta dal capitano. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, durante unada solo, non ha più visto il suo segugio, fino a notarlo abbaiare impaurito e infreddolito all’interno del pozzo. Il 63enne non ci ha pensato due volte, attivandosi immediatamente per cercare di. Quindi, si è ingegnato, recuperando diversipresenti nel terreno circostante, attraverso i quali ha creato due funi di fortuna per calarsi all’interno del pozzo. Giunto sul fondo della, ha provato a risalire, perdendo però l’equilibrio e, probabilmente anche a causa del, nell’, dove poi purtroppo è

APPROFONDIMENTI Capaccio Paestum, incidente sulla statale 18: due mamme in ospedale, tanto spavento per i loro figli Roccadaspide, restano senza casa: «Dormiamo negli spogliatoi dello stadio» Capaccio Paestum, 53enne investito da un'auto con a bordo cinque giovani: muore dopo un'agonia di 10 giorni

A dare l’allarme sono stati i familiari preoccupati per il mancato rientro a casa del 63enne. Resta da capire, ora, se l’uomo sia morto per annegamento o ipotermia, essendo il pozzo profondo e l’acqua gelida. Accanto al pozzo, è stato recuperato anche il fucile della vittima. Indagini, intanto, in corso da parte dei militari dell’Arma della Compagnia di Agropoli per accertare eventuali responsabilità, visto che il terreno è di proprietà privata. L’area, dove si è consumata la tragedia, è stata, infatti, posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria. La notizia della morte di Mario Coviello ha lasciato sgomenta l’intera comunità di Roccadaspide. Il 63enne, operaio edile e grande appassionato di caccia, era residente in località Carretiello.

L’uomo era sposato ed aveva una figlia. Sgomento anche in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere ed apprezzare le qualità umane dello sfortunato 63enne, che ha sacrificato la sua vita nel tentativo di mettere in salvo il suo fedele amico a quattro zampe.