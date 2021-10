Cani legati e in catene, migliaia di euro di multa per tre persone a Rocca

Cani in catene, scattano multe salate nel comune di Roccapiemonte. E' il risultato di un controllo congiunto di Asl e carabinieri della forestale, che nei giorni scorsi hanno multato tre proprietari di cani tenuti in catene, oltre che in condizioni precarie.

Nella regione Campania corre il divieto di tenere animali legati ad un catena, secondo una legge del 2019. A questo si aggiungono, ora, pesanti sanzioni. Le multe che hanno interessato le tre persone residenti a Roccapiemonte vanno dai 600 ai 1000 euro. I controlli hanno consentito ai militari della Forestale, che hanno lavorato insieme a medici veterinari dell'Asl, di scoprire le condizioni di cattività nelle quali erano tenuti gli animali. E da lì, provvedere alle multe per i proprietari o per le persone che ne avevano materialmente la disponibilità. Per i tre anche la comunicazione all'autorità giudiziaria per i provvedimenti del caso.