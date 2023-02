Nocera Inferiore: cani maltrattati, il proprietario aggredisce una guardia zoofila e una vigilessa

Un uomo ha aggredito brutalmente una guardia zoofila volontaria ed una vigilessa durante un sopralluogo per verificare un sospetto maltrattamento sugli animali. E’ accaduto in via Giovanni Pascoli a Nocera Inferiore.

Alcune persone avevano segnalato la presenza di alcuni cani in una casa in zona rurale. Questa mattina è scattato il controllo. Sul posto si sono recati una pattuglia della polizia municipale e alcuni componenti dell’associazione zoofila nocerina. Una volta entrati nel giardino antistante l'abitazione, ad aprire era stata la madre dell'uomo, l'uomo ha iniziato ad inveire colpendo alla testa la guardia zoofila e strattonando l'agente della polizia locale.

E' stato necessario chiedere l'intervento di un'ambulanza del servizio di emeregenza del 118 per trasportare il ferito al pronto soccorso dell'Umberto I. La guardia zoofila è stata medicata e poi dimessa. Ne avrà per una decina di giorni. L'aggressore è stato denunciato ed è stato richiesto l'accesso coatto alla proprietà per verificare lo stato di salute degli animali.