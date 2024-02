Canna fumaria a fuoco, paura per una famiglia ad Angri: salvata dai vigili del fuoco

Incendio all'interno di un appartamento ad Angri, una squadra di vigili del fuoco salva un'intera famiglia. L'episodio si è verificato nel pomeriggio, quando le fiamme si sono sviluppate e propagate sul tetto e nel sottotetto di un’abitazione.

Sul posto sono intervenuti velocemente, a seguito di diverse segnalazioni, i vigili del fuoco di Nocera Inferiore che, con l’ausilio di due autobotti (una proveniente dalla città di Salerno), sono saliti in cima all’edifico e con delle motoseghe hanno aperto delle feritoie per far uscire i fumi.

Sono stati poi raggiunti i punti di innesco delle fiamme. Le squadre dei caschi rossi sono riusciti così a domare l’incendio prima che arrivasse ad interessare altri appartamenti.

Un sospiro di sollievo per chi era al'interno.