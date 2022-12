Colliano: cannelloni e bucatini, i bambini fanno il presepe con la pasta

Tra tanti ho scelto te, la pasta. I mille modi per rappresentare la Natività mettono in evidenza curiosità ed estro.

Ed è così che a Colliano, i bambini dell'istituto comprensivo, insieme all'insegnante di religione, hanno realizzato un'opera d'arte con cannelloni e bucatini.

La pasta, che è principe della tavola, diventa strumento per costruire un'opera in mostra a scuola che diventerà prezioso elemento rappresentativo della tradizione nelle famiglie. Una Natività speciale che ha incuriosito tanti per la sua particolarità, con l'intreccio dei due tipi di pasta comunemente utilizzati che rendono l'oggetto realizzato quasi da collezione.