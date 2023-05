Salerno diventa la capitale della musica d'insieme. Parte oggi la sedicesima edizione del festival internazionale Cantagiovani, kermesse che vedrà coinvolte otto formazioni e 200 cantori, pronti a far diventare la nostra città un palcoscenico unico per ospitare canzoni che vengono dal cuore. L'evento è organizzato dalle associazioni Estro Armonico e Laes, con il patrocinio del Ministero dell'istruzione e del merito, del Comune di Salerno, della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, della Fondazione della Comunità Salernitana, del Rotaract Salerno Duomo, dell'Arcc e della Feniarco.



Tre sono le location che ospiteranno la rassegna: il Complesso di San Michele, il Convitto Nazionale Torquato Tasso e la chiesa di San Benedetto. I coristi che si esibiranno, oggi e domani, vengono da tutta Italia: hanno risposto presente all'appello lanciato dal direttore artistico del Cantagiovani, Silvana Noschese, il Coro Giovani del Contrà di Fontanafredda (Pordenone), il TeenCanto di Pontinia (Latina), Lolek Vocal Ensemble di Sassari, il Coro Femminile Musicale Coreutico G. Pasta e il Coro del Liceo Musicale Coreutico G. Pasta di Como, il Coro Giovanile Note Colorate di Messina, il Corollario di Padova e Le Voci del 48 di Napoli. Ospite di questa edizione è l'Academia Alma Vox di Roma, diretto da Alberto de Sanctis. I giovani cantanti saranno impegnati in una full immersion con laboratori, un momento dedicato alla concertazione di un brano d'insieme, con il concorso, la rassegna e il concerto finale.

APPROFONDIMENTI Baronissi, a Sala Le Muse «Stracci di Emozioni» di Antonello De Rosa Salerno, al teatro Genovesi in scena lo spettacolo “Anni tedeschi” Salerno, gli incontri con gli studenti di Linea d'Ombra





Si parte oggi, dalle ore 10, nel teatro del Convitto Nazionale con i saluti istituzionali di Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, la presentazione della nuova sigla del concorso ed il benvenuto di Silvana Noschese, di Tiziana Caputo, presidente dell'Associazione Laes e di Antonello Trapanese di Estro Armonico. Il laboratorio che aprirà questa edizione è quello di concertazione per la preparazione del brano d'insieme a cura di Gary Graden. Nel pomeriggio i laboratori si terranno dalle 15 alle 19, e sono: analisi concertazione e direzione con Fabio Lombardo e Graden; team-building essere in gruppo con Maria Vittoria Lanzara, cantar...si con il cor(p)o con Silvana Noschese ed Emanuela Errico, vocalità con Martina Burger e canto con il corpo con Laura Cuomo. Domani si proseguirà con i seminari, mentre nel pomeriggio, dalle ore 15, nella chiesa di San Benedetto avrà inizio il concorso e la sera, dalle ore 20, ci sarà il concerto finale con l'esibizione del coro Academia Alma Vox. A seguire la consegna dei premi e la performance nel brano d'insieme True Colors di Cindy Lauper.

«Il Cantagiovani - dichiara Noschese - vuole diventare una vera scuola di formazione e di coralità, puntando molto sui laboratori con docenti e giurati conosciuti a livello internazionale come Graden e Burger. Vogliamo dare voce ad un singolo, perché solo così si riesce a costruire un coro accordato e pensare ad un società nuova, visto che i ragazzi saranno protagonisti del futuro. Una chicca di quest'anno, in tal senso, è il Cantagiovani Junior, dedicato ai bambini. Loro saranno protagonisti, nella zona orientale di Salerno, in contemporanea e precisamente nella chiesa di Santa Maria a Mare, di una mini rassegna di voci bianche con ospite un coro siciliano, che duetterà con i piccoli del Calicanto. Con questa apertura vogliamo estendere la portata della rassegna e speriamo che il pubblico inizi ad apprezzare la musica d'insieme, non solo nella sua comune accezione ma intesa anche come coro di cultura». Una due giorni che suggella un inizio anno ricco di soddisfazioni per la vulcanica direttrice. A marzo è, infatti, volata in Francia come relatrice dell'Assemblea Generale dell'Istituto Formazione e Ricerca Europea in Psicofonia, per testimoniare il suo operato in Italia da oltre 30 anni, mentre ad aprile con il coro Calicanto è stata ospite del Conservatorio di Musica Bonporti di Trento e Riva del Garda, nell'ambito del festival Mondi Corali. Poi c'è stata la trasferta a Carpi per sostenere le voci bianche e quella a Torino, stavolta con Estro Armonico, in compagnia dei ragazzi del PoliEtnico e della Fondazione Cantabile, nella rassegna Midnight's Round. Da sottolineare anche la presenza nella chiesa di Santa Maria Incoronata, a Napoli, nel giorno della Domenica delle Palme.