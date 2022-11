«Cantamme pe' Chiara», a Salerno la prima rassegna corale dedicata a Chiara Pepe

L’Associazione Culturale Astronomia Corale - CoroPop di Salerno, con il patrocinio del Comune di Salerno, dà il via alla prima edizione della rassegna corale dedicata a Chiara Pepe, eclettica artista salernitana, volata in cielo nel 2021. Chiara è rimasta nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerla e, per tutti loro, è bello immaginarla come una stella brillante che illumina e indica la strada agli artisti nel loro cammino.

La rassegna prevede l’esibizione musicale di alcune formazioni canore appartenenti alla grande famiglia corale salernitana: Concerto del CoroPop di Salerno Concerto di 4 cori ospiti, campani e di altre regioni italiane Coro Voci di Pace (Spezzano Albanese – Cosenza) Coro Armonia (Salerno) Coro Daltrocanto (Salerno) Coro Sui Generis (Pontecagnano, Sa) Le formazioni corali, insieme, saluteranno il pubblico in un abbraccio musicale, intonando il brano dedicato a Chiara Pepe, scritto dal M°Ciro.