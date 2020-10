Questione di giorni, al massimo una settimana. Arrivano direttamente da Roma notizie, al momento non del tutto ufficiali, sullo sblocco da parte del ministero dello Sviluppo Economico del nodo “proprietà” del cantiere di Porta Ovest. E della assegnazione dello specifico ramo d’azienda al consorzio Arechi, che sta portando avanti i lavori “in fitto”. «Stiamo aspettando - dice al riguardo Francesco Messineo, segretario generale dell’autorità di Sistema del mar Tirreno Centrale, nonché responsabile del cantiere Porta Ovest - la conferma da parte del ministero dello Sviluppo Economico dell’autorizzazione definitiva alla cessione del ramo d’azienda. È, per noi, una novità determinante per il futuro dei lavori. Perché, una volta avuto l’ok ministeriale, potremmo procedere immediatamente con il formale decreto di assegnazione dei lavori già per ottobre». E, soprattutto, il passaggio di Porta Ovest alla completa titolarità del consorzio darebbe anche una maggiore contezza sui tempi residui necessari a completare l’intervento oramai in costruzione da quasi dieci anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA