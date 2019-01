Lunedì 28 Gennaio 2019, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 28-01-2019 06:38

Migliaia di procedimenti “ereditati” dalle sezioni distaccate, che non riescono ad essere smaltiti e che non potranno essere risolti «in tempi ragionevoli». La seconda sezione civile del tribunale cittadino, quella che si è assunta il peso maggiore dell’accorpamento delle distaccate, in particolare di quella di Eboli che conta ancora 900 fascicoli, sembra collassare sotto il peso dell’arretrato sul quale aleggia lo spettro della legge Pinto che stabilisce un’equa riparazione per le conseguenze dell’irragionevole durata di un processo.Arriva dalla relazione della presidente della Corte d’Appello di Salerno Iside Russo che punta il dito sul «numero impressionante di condanne da parte della Corte d’appello per la legge Pinto». Un dato «assolutamente drammatico – scrive – anche per le conseguenze sotto il profilo risarcitorio a carico dell’Erario, inequivocabile segnale di grave sofferenza del settore». Proprio l’arretrato civile «a tutt’oggi, costituisce il dato di maggiore criticità». Per quanto riguarda i procedimenti ultradecennali presso la seconda sezione civile sono ancora 813 quelli iscritti fino al 2007 e che, quindi, vanno avanti senza concludersi da ormai più di 12 anni; a questi vanno aggiunti 466 procedimenti iscritti nel 2008 e che, quindi, saranno ultradecennali nel 2019. A ciò si aggiunge la complessità di molti procedimenti inerenti articolate divisioni ereditarie.