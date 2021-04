Caos in Litoranea presi d'assalto i lidi con aperitivi al tramonto

Ultima domenica in arancione con baldoria in riva al mare: l’alcool contenuto nello spritz e nel mojito disinfettano più dell’amuchina. Nessun controllo, nessuna sanzione e nemmeno transenna. Gli scatti che arrivano da un lido della marina di Eboli raccontano in maniera ineccepibile lo stato di assoluta incoscienza di ragazzi e adulti che, di fatto ancora in zona arancione, non hanno badato a preoccupazioni, preferendo la movida alla prudenza. In verità, anche la piazza e il Viale Amendola sono stati presi d’assalto da giovani e anziani. «E’ un problema nazionale – dichiara subito il comandante dei vigili urbani, Sigismondo Lettieri-. Noi abbiamo funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, la strategia e tattica di intervento per queste situazioni collettive sono di competenza di altre istituzioni». Le foto della festa al lido, pubblicate sui social, hanno suscitato sgomento e preoccupazione per una situazione che sembra fuori controllo, visto anche il numero ancor crescente di pazienti ricoverati nella terapia intensiva del nosocomio cittadino. «Il problema erano le zucchine che doveva acquistare la signora alla bancarella del mercato ortofrutticolo- commenta Donato Santimone, presidente Confesercenti-. Solo qualche settimana fa e con gli stessi numeri di contagi di oggi, i mercatali sono stati inondati di multe perché non c’era il piano per la sicurezza. Due pesi e due misure, come sempre. Di questo passo si chiuderà prima di vedere l’estate».