© RIPRODUZIONE RISERVATA

Problema movida a, in arrivo maggiori rinforzi per il controllo del territorio nei prossimi week end. Questa la promessa fatta al sindacoal prefettosollecitato di recente dopo gli ultimi e gravi episodi registrati nelle scorse settimane, nella città dell'Agro nocerino, con giovani impegnati a far, a provocaree aIl territorio sarà pattugliato e controllato da squadre speciali durante gli orari notturni. Il Comune farà la sua parte con l'impiego della polizia municipale, che collaborerà insieme alle unità diche arriveranno da Napoli, così come già accaduto in passato.LEGGI ANCHE Lite sfocia nel sangue nel Salernitano, 34enne ferito da un colpo di pistola Una circostanza, questa, che meglio spiega come il problema della movida a Nocera Inferiore esista e vada tenuto sotto controllo. Torquato aveva fatto espressa richiesta di una maggiora attenzione solo lo scorso 8 giugno, quando tra piazza del Corso e via Barbarulo - il cuore della movida nocerina - un gruppo di giovani aveva provocato- compreso il pestaggio a danno di un minorenne - mentre centinaia di persone si raduvano all'esterno dei locali per trascorrere la serata. "Li arrestassero una volta per tutte", aveva sbottato il primo cittadino dal suo profilo Facebook. "Non possiamo trovarci sempre in queste situazioni. Chiedo misure esemplari per bande di delinquenti che bisogna sradicare definitivamente". Molti degli episodi consumati in passato erano diventati anche procedimenti penali, con bande di giovani e minorenni finiti sotto giudizio per i reati di lesioni e rissa aggravata dall'uso di oggetti atti ad offendere.