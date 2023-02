Capaccio, donna di 47 anni in bici travolta e uccisa da un furgone

Tragedia lungo la statale 18 all’altezza di Capaccio Paestum.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, un uomo alla guida di un Ford Transit ha travolto e uccido una donna di 47 anni che era in sella alla sua bici.

Si tratta di una lavoratrice straniera, originaria della Romania, che, secondo quanto accertato, sarebbe morta sul colpo. Inutili i soccorsi.

L’uomo di Vallo della Lucania si è immediatamente fermato per accertarsi delle condizioni della 47 enneil magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno ha disposto l’esame esterno sulla salma. Traffico rallentato in entrambe le direzioni di marcia.