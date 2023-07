Capaccio, fitti in nero ai vacanzieri: scattano le multe

Controlli serrati nella Città dei Templi per combattere il fenomeno dei fitti in nero.

Nel corso di un’operazione il Nucleo tributario ha scoperto e sanzionato il proprietario di un immobile ubicato a Torre di Mare che aveva affittato un appartamento eludendo gli adempimento fiscali.

L’uomo non aveva versato la regolare imposta di soggiorno all’Ente e non aveva comunicato la presenza di persone in appartamento. Sono state elevate due sanzioni di 500 euro.

L’attività continuerà anche nei prossimi giorni.