Sabato 29 Giugno 2019, 18:39 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2019 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 12 in località Laura di Capaccio Paestum. Due auto si sono scontrate per cause ancora in via d’accertamento. Al momento non si conoscono i dettagli, ma su una delle due vetture viaggiava insieme ai genitori una bambina di sei anni.La piccola ha riportato un trauma cranico. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 di Vallo della Lucania. La bambina è stata trasferita in eliambulanza presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Nel pomeriggio la bambina è stata trasferita al Santobono di Napoli per osservazione in Neurochirurgia pediatrica.Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno eseguito i rilievi di rito per ricostruire la dinamica del violento sinistro. Dopo l’incidente si sono registrati anche disagi alla circolazione.