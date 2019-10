Giovedì 17 Ottobre 2019, 19:24

Al culmine di una lite ha minacciato il padre con un coltello da cucina. All'uomo non è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri. È successo a Capaccio Paestum, a minacciare il padre è stato un ragazzo appena diciassettenne.L’intervento dei Carabinieri ha scongiurato il peggio, anche se prima il ragazzo, alla vista dei militari della caserma di Capaccio Scalo, della compagnia carabinieri di Agropoli, anzichè calmarsi si è scagliato contro uno di loro, per fortuna senza fargli male. Quindi è stato bloccato e portato in caserma per gli accertamenti di rito.Sia il carabiniere che il ragazzo sono sìrimasti illesi. Il diciassettenne è stato denunciato in stato di libertà per minacce, lesioni, resistenza a un pubblico ufficiale, e affidato ai servizi sociali per la collocazione in una struttura dedicata.