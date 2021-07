Capaccio, dramma durante un matrimonio: muore 22enne

Dramma nella notte a Capaccio Paestum. Poco prima della mezzanotte, nel corso di un matrimonio in un noto ristorante della zona, un 22enne di Avellino, Danilo D’Argenio, è morto per arresto cardiaco.

Il giovane si trovava nel giardino del locale, diceva di non sentirsi bene quando improvvisamente si è accasciato al suolo. L’equipe dell’ambulanza rianimativa della Croce Gialla di Agropoli, attivata dalla centrale operativa del 118, giunta sul posto ha tentato invano di rianimarlo. Un momento di festa si è così trasformato in tragedia.

La stessa ambulanza è stata attivata alle 2 per un grave incidente in località Borgonuovo. Si sono scontrate una Lancia e una Mini Cooper. L’uomo alla guida della Lancia, di cui non si conoscono le generalità ma che pare sia uno chef che lavora in una struttura ricettiva, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Salerno dove è tutt’ora ricoverato.