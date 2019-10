Mercoledì 23 Ottobre 2019, 20:24

Tre persone sono state denunciate a Capaccio Paestum per uso di richiami non consentiti e abbattimento di specie particolarmente protette. Si tratta di persone sorprese con richiami acustici e fauna protetta. L’operazione di carabinieri forestali ed Enpa è partita prima dell’alba con un appostamento. Due persone armate sono state notate mentre si posizionavano all’interno di appostamenti temporanei per la caccia ed attivavano i richiami sul verso del Tordo bottaccio, un migratore di passaggio in questo periodo. Avevano già abbattuto alcuni esemplari e specie non cacciabili quali lo Storno. Quando i carabinieri forestali di Agropoli, diretti dal maresciallo Patrizia Ferrara, e le guardie dell’Enpa di Salerno sono uscite allo scoperto, hanno appurato che i due soggetti, con licenza di caccia, oltre ad avere abbattuto fauna cacciabile avevano con loro anche esemplari non cacciabili.I controlli sono andati avanti in un’area limitrofa dove un altro soggetto stava usando un richiamo vietato impostato sul verso dell’Allodola. Anche quest’ultimo aveva abbattuto alcuni esemplari ed è proprio durante il recupero di un capo abbattuto che gli agenti si sono qualificati e hanno proceduto al controllo delle autorizzazioni per l’attività venatoria.Tutta la fauna è stata sequestrata, così come le armi ed i richiami acustici. Inoltre i tre individui sono stati sanzionati amministrativamente per mancate annotazioni sul tesserino venatorio e mancata autorizzazione all’esercizio venatorio nell’Ambito Territoriale di caccia numero 2 in quanto non residenti nei comuni ricadenti in area Parco Nazionale del Cilento o in aree contigue.