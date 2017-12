Capaccio Paestum, anziano suicida in un podere

Venerdì 29 Dicembre 2017, 20:05 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 20:05

Un settantasettenne di Battipaglia si è tolto la vita questo pomeriggio in un terreno di sua proprietà a Capaccio Paestum, in località Ponte Barizzo. L'uomo si è impiccato ad un albero di ulivo. A rivenire il corpo privo di vita è stata la sorella dopo averlo cercato per ore assieme agli altri parenti. Immediatamente è stata allertata la centrale operativa del 118. In pochi minuti nel podere è arrivata l'ambulanza rianimativa della Croce Azzurra di Licinella. Purtroppo per lui ormai non c'era più nulla da fare. Altro non è rimasto da fare che avvisare i carabinieri. I militari della stazione di Capaccio Scalo, della compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Francesco Manna, hanno informato il magistrato di turno. Il corpo dell'anziano, originario di Castel San Lorenzo, è stato trasferito nell'obitorio del cimitero di Capaccio Capoluogo in attesa di essere sottoposto all'esame esterno.