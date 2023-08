Capaccio Paestum, auto contro moto: grave un cuoco ebolitano

Un 39enne di Eboli è rimasto gravemente ferito, stamane, in un incidente stradale lungo la SS18 in località Cerro. L'uomo, in sella a una moto, si è scontrato, intorno alle 9, con una Renault. Il 39enne, un cuoco che si stava recando al lavoro presso una nota struttura ricettiva sulla costa pestana, è stato sbalzato dalla sella della sua Suzuki di grossa cilindrata, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenute, tempestivamente, l’ambulanza della Croce Rossa di Piazza Santini e la medicalizzata dall’Associazione Napoli Soccorso della postazione di Licinella-Santa Venere, la cui equipe ha prestato le prime cure al 39enne, poi portato in codice rosso all’ospedale di Battipaglia. Rilievi a cura dei carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, diretti dal luogotenente Giuseppe D’Agostino. Illeso il conducente dell'auto che si è subito fermato per verificare l’accaduto.