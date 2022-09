Donne e bimbi vittime di violenza: apre a Capaccio la Casa Rifugio

Il 1° ottobre l'associazione Il Cortile APS inaugura a Capaccio Paestum la prima Casa Rifugio dedicata all'accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro bambini. Un segno tangibile di aiuto e sostegno concreto alle donne strette dal pugno della violenza, soffocate dal dolore che svilisce le loro forze e le fa precipitare nell'abisso del silenzio.

Il Cortile APS intende creare i presupposti per assicurare a queste donne una nuova opportunità di vita restituendo dignità, forza e voce. La Casa Rifugio, fortemente voluta dal presidente dell'associazione, Barbara Graziani, coadiuvata dalle amministrazioni comunali appartenenti al competente Piano di zona (Ambito S07), aprirà porte per offrire accoglienza a chi rifiuta ogni forma di sopruso e violenza per garantire alle donne vittime di violenza e ai loro bambini non solo un luogo sicuro in cui poter ricominciare a vivere ma anche servizi di sostegno psicologico, accompagnamento legale, assistenza nell'accesso ai servizi, orientamento alla ricerca lavorativa, supporto nel processo di autonomia fino ad arrivare alla completa indipendenza.