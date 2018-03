Giovedì 29 Marzo 2018, 17:01 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 17:07

Da lunedì mattina non si hanno più notizie di un quattordicenne residente a Capaccio Paestum, di nazionalità marocchina, di nome Ayoub. Il quattordicenne, come ogni mattina, è uscito di casa, nella frazione Santa Venere, per prendere l'autobus che lo avrebbe portato a scuola, all'Istituto alberghiero che si trova a Gromola, altra frazione della Città dei templi. Ma non ci è mai arrivato. Il padre si è reso conto che era scomparso un paio d'ore dopo, quando si è recato a scuola dove doveva incontrare i professori del ragazzo.Il sospetto è che il quattordicenne, temendo forse che il padre si arrabbiasse con lui a seguito del colloquio con i docenti, si sia allontanato. Con sé ha portato un telefono cellulare senza scheda sim e non ha soldi. Il padre, preoccupatissimo, si è rivolto alla trasmissione "Chi l'ha visto?", per far sapere al ragazzo che è in pensiero e che vuole solo riabbracciarlo. Sulla scomparsa indagano i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, della compagnia di Agropoli guidata dal capitano Francesco Manna.