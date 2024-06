Avevano minacciato di morte un assuntore di stupefacente e i suoi familiari per convincerlo a pagare un debito contratto a seguito dell’acquisto di droga. La Procura generale ha chiesto la conferma della condanna a 6 anni di reclusione per Salvatore Maresca e Luigi Stabile, i due capaccesi accusati di estorsione ai danni di un “cliente” che non era più riuscito a pagare la fornitura. Dopo la requisitoria del Pg c’è stata l’arringa difensiva affidata all’avvocato Antonietta Cennamo che ha evidenziato le tante contraddizioni del castello accusatorio. L’udienza è stata aggiornata a fine mese quando arriverà la sentenza.

Gli imputati, secondo la tesi della Procura, avrebbero millantato l’appartenenza ad un gruppo criminale capace di imporsi con la forza per minacciare, anche mediante l’utilizzo di armi, la vittima che avrebbe maturato nei confronti dei pusher un debito che non era più riuscito ad onorare, In virtù di ciò i due capaccesi si sarebbero fatti consegnare dalla vittima in più tranche, la somma di seimila euro.

APPROFONDIMENTI Sant'Egidio del Monte Albino, condanna bis per gli affiliati «I zi maist» Magliano Vetere, fiamme nella residenza per anziani: evacuato l'edificio Sarno, minori in ospedale a causa dell'alcol: bar chiuso per 12 giorni

Pur di ottenere il denaro i quattro non avrebbero esitato a porre in atto minacce: «Se non ci dai i soldi ti ammazziamo, ti roviniamo, ti bruciamo, non ti facciamo più uscire di casa».